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Двух казахстанцев задержали за незаконное пересечение границы с Кыргызстаном

Сегодня, 20:11
АВТОР
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МВД Кыргызстана Сегодня, 20:11
Сегодня, 20:11
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Фото: МВД Кыргызстана

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД Кыргызстана задержали в городе Кызыл-Кия двух казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверки установлено, что в ночь с 6 на 7 октября они незаконно пересекли границу из Тараза Жамбылской области в Таласскую область Кыргызстана.

"Установлено, что указанные граждане являются гражданами Республики Казахстан, а один из них привлечён к уголовной ответственности в своей стране за грабёж. Он незаконно пересёк границу для избежания уголовной ответственности, скрылся от следствия", - сообщили в МВД Кыргызстана. 

Задержанные переданы сотрудникам ГКНБ Кыргызской Республики. 

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