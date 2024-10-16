Двух казахстанцев задержали за незаконное пересечение границы с Кыргызстаном
Сегодня, 20:11
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Сегодня, 20:11Сегодня, 20:11
153Фото: МВД Кыргызстана
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД Кыргызстана задержали в городе Кызыл-Кия двух казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе проверки установлено, что в ночь с 6 на 7 октября они незаконно пересекли границу из Тараза Жамбылской области в Таласскую область Кыргызстана.
"Установлено, что указанные граждане являются гражданами Республики Казахстан, а один из них привлечён к уголовной ответственности в своей стране за грабёж. Он незаконно пересёк границу для избежания уголовной ответственности, скрылся от следствия", - сообщили в МВД Кыргызстана.
Задержанные переданы сотрудникам ГКНБ Кыргызской Республики.
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