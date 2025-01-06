Двух казахстанцев осудили за вырубку ёлок в Акмолинской области
Один из случаев вырубки произошёл в национальном парке "Бурабай".
Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
78Фото: pxhere.com
В Казахстане подвели итоги мероприятий по охране деревьев хвойных пород в предновогодний период, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно приказу об усилении охранных мер на территории государственного лесного фонда было создано 609 мобильных групп и 247 контрольных постов.
С 1 по 31 декабря 2024 года на территории государственного лесного фонда Акмолинской области зафиксированы два случая незаконной вырубки молодняков хвойных пород - в национальном парке "Бурабай" и РГУ "Сандыктауское УПЛХ". Материалы направлены в суд. По данным фактам возмещён ущерб в размере 110,8 тысячи тенге.
Для обеспечения местного населения новогодними ёлками выдано разрешение на реализацию 1 517 штук, из них реализовано 491 штук.
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