Двух казахстанцев наказали за пьяный дебош в аэропорту Астаны

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Пассажиры самолёта наказаны за нецензурную брань и неповиновение транспортным полицейским в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В линейный отдел полиции в аэропорту Астаны обратился представитель авиакомпании FlyArystan о принятии мер в отношении одного из пассажиров авиарейса сообщением Астана – Алматы. По его словам, во время регистрации мужчина вёл себя неадекватно и выражался нецензурной бранью. При проверке транспортными полицейскими установлен 36-летний алматинец, который оказал неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции.

В отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала по статьям КоАП РК 434 "Мелкое хулиганство", 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", 667 "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа" и наложен штраф в размере пяти МРП.

Материал по мелкому хулиганству и неповиновению направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы для принятия процессуального решения.

Аналогичные правонарушения совершил также пассажир авиарейса Астана – Кызылорда вышеуказанной авиакомпании. В этот раз 40-летний житель столицы, находясь в нетрезвом состоянии, опоздал на регистрацию вылета и выражался нецензурной бранью в отношении работников авиакомпании, не выполнил законное требование сотрудников полиции. В отношении данного гражданина составлены административные материалы за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа.