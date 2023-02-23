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election.gov.kz Сегодня, 19:59
183
Сегодня, 19:59
183
Фото: election.gov.kz

Двух кандидатов в депутаты машилиса оштрафовали по представлению Генпрокурора

На заседании ЦИК рассмотрении представления Генерального прокурора РК о привлечении к административной ответственности отдельных кандидатов в депутаты мажилиса парламента, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что в ЦИК прокурором внесено два представления о нарушении законодательства. 

Начальник Управления Службы защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин уточнил, что в ЦИК в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" внесено представление генерального прокурора о привлечении к административной ответственности двух кандидатов в депутаты за проведение предвыборной агитации в период её запрещения.

ЦИК приняла соответствующее постановление.  

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#выборы 2023 #ЦИК #Генпрокурор
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:59
183
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