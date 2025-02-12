Сотрудники киберполиции задержали в Кокшетау и Жезказгане двух безработных иностранцев и изъяли у них оборудование для интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Изъято два устройства sim-box на 128 слотов каждый, более трёх тысяч sim-карт, роутеры, сотовые телефоны и маршрутизаторы. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания", - сообщил замначальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.

С начала года пресечена деятельность 10 ячеек мошенников, задержано 11 лиц, из них четверо иностранцев. Изъято 36 единиц оборудования sim-box, более 8 тысяч sim-карт, 11 компьютеров, 452 usb-модемов.