Двух иностранцев, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области

Приверженцев деструктивного религиозного течения, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в Отырарском районе были задержаны двое граждан Узбекистана. Мужчины находились в международном розыске и состояли на учёте, как приверженцы религиозно-деструктивного течения.

Одному из них 54 года, и он находился в международном розыске с 2021 года. На родине мужчина был объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления. Второму – 33 года. Его в международных розыск объявили за мошенничество.

Отмечается, что в отношении задержанных будет принято соответствующее процессуальное решение.