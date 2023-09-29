Двух иностранцев, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области
Сегодня, 11:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:07Сегодня, 11:07
213Фото: Polisia.kz
Приверженцев деструктивного религиозного течения, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в Отырарском районе были задержаны двое граждан Узбекистана. Мужчины находились в международном розыске и состояли на учёте, как приверженцы религиозно-деструктивного течения.
Одному из них 54 года, и он находился в международном розыске с 2021 года. На родине мужчина был объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления. Второму – 33 года. Его в международных розыск объявили за мошенничество.
Отмечается, что в отношении задержанных будет принято соответствующее процессуальное решение.
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси
- Меня пугали, что буду сидеть, как Челах - обвиняемый в поджоге складов с боеприпасами в Жамбылской области
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов