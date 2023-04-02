Двух девушек сбили на пешеходном переходе в Актау

Пострадавшие находятся в больнице, одна из них несовершеннолетняя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По данным департамента полиции региона, 1 апреля в 23:20 на пульт дежурного "102"" поступил вызов о ДТП в 15 микрорайоне, напротив дома №59.



На место прибыли несколько патрульных экипажей и две кареты Скорой помощи.



Как установлено, водитель Lada Kalina сбил двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 16- и 22-летние девушки. Их доставили в областную больницу.



На водителя составлен протокол по статье "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.