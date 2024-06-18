Двух девочек спасли в Таразе
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
114Фото: МЧС
Оставшихся без присмотра детей на отдыхе спасли в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
“В Таразе при проведении рейдовых профилактических работ среди отдыхающих спасателем оперативно-спасательного отряда Айдосом Абильда были спасены две девочки 2012 и 2014 года рождения”, - говорится в сообщении.
Дети находились с отцом на отдыхе.
МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!
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