Двух девочек спасли в Таразе

Оставшихся без присмотра детей на отдыхе спасли в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“В Таразе при проведении рейдовых профилактических работ среди отдыхающих спасателем оперативно-спасательного отряда Айдосом Абильда были спасены две девочки 2012 и 2014 года рождения”, - говорится в сообщении.

Дети находились с отцом на отдыхе.

МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!