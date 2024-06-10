Двух девочек насмерть сбили в Есике

В городе Есик Алматинской области водитель автомашины насмерть сбил двух девочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

ДТП произошло 8 июня. Оба ребёнка скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Mercedes Benz водворён в ИВС.

Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщает Instagram-аккаунт kris_p_issyk, одной из погибших в ДТП девочек было три года, другой – 14 лет.