Двух девочек насмерть сбили в Есике
Сегодня, 01:30
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Сегодня, 01:30Сегодня, 01:30
96Фото: скриншот видео
В городе Есик Алматинской области водитель автомашины насмерть сбил двух девочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
ДТП произошло 8 июня. Оба ребёнка скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Mercedes Benz водворён в ИВС.
Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.
Как сообщает Instagram-аккаунт kris_p_issyk, одной из погибших в ДТП девочек было три года, другой – 14 лет.
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