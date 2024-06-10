  • 10 Июня, 02:20
  • BAIGENEWS

Двух девочек насмерть сбили в Есике

Сегодня, 01:30
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 01:30
Сегодня, 01:30
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Фото: скриншот видео

В городе Есик Алматинской области водитель автомашины насмерть сбил двух девочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

ДТП произошло 8 июня. Оба ребёнка скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Mercedes Benz водворён в ИВС.

Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщает Instagram-аккаунт kris_p_issyk, одной из погибших в ДТП девочек было три года, другой – 14 лет.

 
 
 
 
 
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Публикация от Иссык | Енбекшиказахский район (@kris_p_issyk)

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