Двух детей зарезали в результате нападения в Англии
Сегодня, 08:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:15Сегодня, 08:15
128Фото: James Speakman/AP
Двое детей погибли в результате произошедшего в английском городе Саутпорт нападения, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.
"Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии", - сообщила начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.
По ее словам, пострадали также двое взрослых. За их жизни борются медики.
Подозреваемый задержан. Им оказался 17-летний подросток родом из Кардифа.
Как уточнили в полиции, нападение произошло во время "мастер-класса по йоге и танцам Тейлор Свифт". Занятие было ориентировано на детей 7–11.
Самое читаемое
- "Пытались затолкать камыш": пятилетнюю девочку изнасиловали школьники в Костанае
- "Бронза" Кыргызбаева на Олимпиаде: как отреагировали родные
- Итоги выступлений казахстанцев во второй день Олимпиады-2024
- Семья из Атырау на авто доехала до Парижа, чтобы увидеть Олимпиаду
- Гусман Кыргызбаев принёс Казахстану третью медаль Олимпиады-2024