Двух детей зарезали в результате нападения в Англии

Двое детей погибли в результате произошедшего в английском городе Саутпорт нападения, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

"Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии", - сообщила начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.

По ее словам, пострадали также двое взрослых. За их жизни борются медики.

Подозреваемый задержан. Им оказался 17-летний подросток родом из Кардифа.

Как уточнили в полиции, нападение произошло во время "мастер-класса по йоге и танцам Тейлор Свифт". Занятие было ориентировано на детей 7–11.