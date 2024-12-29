  • 29 Декабря, 10:26
  • BAIGENEWS

Двух человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области

В результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня, 08:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55
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Фото: МЧС РК

В 20 километрах от села Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада легковой автомобиль попал в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели отбуксировали автотранспорт с двумя людьми при помощи специальной техники на очищенный участок дороги и сопроводили его до села. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.

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