В 20 километрах от села Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада легковой автомобиль попал в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели отбуксировали автотранспорт с двумя людьми при помощи специальной техники на очищенный участок дороги и сопроводили его до села. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.