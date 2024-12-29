Двух человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области
В результате происшествия никто не пострадал.
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
141Фото: МЧС РК
В 20 километрах от села Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада легковой автомобиль попал в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели отбуксировали автотранспорт с двумя людьми при помощи специальной техники на очищенный участок дороги и сопроводили его до села. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.
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