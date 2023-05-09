Двух человек спасли за день в горах Алматы

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Как сообщили в пресс-службе Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, 8 мая спасатели проводили рейды вдоль горных рек в ущельях гор Заилийского Алатау, передаёт BaigeNews.kz.

Первый случай произошел в Аксайском ущелье.

"Во время проведения рейда, в 17:27 часов, к спасателям подъехал турист на мопеде с просьбой о помощи. Его друг отдыхал с семьей, и ему стало внезапно плохо. Спасатели оказались на месте вовремя - мужчина лежал на земле в бессознательном состоянии в эпилептическом припадке. Спасатель-медик Евгений Мустафин оперативно оказал первую медицинскую помощь. После того, как 38 -летнего мужчину привели в чувства, его передали бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в РОСО.

Отметим, что из-за бездорожья машина скорой помощи не могла проехать в горы.

Второй случай спасения произошел во время рейда в ущелье реки Малой Алматинки.

"В 18:30 к спасателям обратился очевидец травмы туристки, находящейся неподалеку. Со слов пострадавшей, она сломала палец на ноге и не могла самостоятельно идти. Сотрудники МЧС оказали первую медицинскую помощь, зафиксировали поврежденную часть, провели перевязку бинтом. Затем при помощи альпинистских веревок транспортировали женщину со скалы "Лесничество" к подножию горы, где передали родственникам. От вызова скорой они отказались, решили доехать до больницы самостоятельно", - добавили в РОСО.

Спасатели призывают казахстанцев быть осторожными в горах. Также они напомнили о запрете купания в горных речках.