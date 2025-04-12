  • 12 Апреля, 23:31
  • BAIGENEWS

Двух человек и кошку спасли из горящей квартиры в Темиртау

Для этого спасателям пришлось вскрыть дверь.

Сегодня, 22:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:56
Сегодня, 22:56
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Фото: МЧС РК

В Темиртау сотрудники МЧС спасли двух человек и питомца при пожаре в многоэтажке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Возгорание произошло в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Тәуелсіздік. Благодаря бдительности соседей, которые вовремя заметили дым и вызвали пожарных, огонь удалось ликвидировать на ранней стадии. Также сотрудники МЧС предотвратили возможный взрыв, вынеся из квартиры газовый баллон", — говорится в сообщении.

Пожарные оперативно вскрыли дверь горящей квартиры и эвакуировали находившихся внутри мужчину 1982 года рождения и женщину 1985 года рождения. Мужчина получил ожоги, а женщина — отравление продуктами горения. Оба были доставлены в больницу.

Среди спасённых оказалась и кошка, которую также удалось вывести из задымлённого помещения.

Видео: МЧС РК

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