Двух человек госпитализировали из зоны отдыха в Алматинской области
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Пожар произошёл на территории зоны отдыха "Африка" в селе Байсерке. Госпитализированы два человека, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о ЧП поступило в 13:48.
Прибывшие на место пожарные обнаружили горящий контейнер. Предварительная площадь пожара составляла 66 квадратных метров.
Пожар ликвидирован в 14:34.
"Предварительная причина - короткое замыкание электропроводов. В результате пожара двое граждан 1969 и 1978 годов рождения госпитализированы в центральную районную больницу", - сообщили в МЧС РК.
Для выяснения причины случившегося на место направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.
В тушении пожара были задействованы пять сотрудников и две единицы техники ДЧС, а также бригада скорой медицинской помощи.
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