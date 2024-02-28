Двух человек госпитализировали из зоны отдыха в Алматинской области

Пожар произошёл на территории зоны отдыха "Африка" в селе Байсерке. Госпитализированы два человека, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП поступило в 13:48.

Прибывшие на место пожарные обнаружили горящий контейнер. Предварительная площадь пожара составляла 66 квадратных метров.

Пожар ликвидирован в 14:34.

"Предварительная причина - короткое замыкание электропроводов. В результате пожара двое граждан 1969 и 1978 годов рождения госпитализированы в центральную районную больницу", - сообщили в МЧС РК.

Для выяснения причины случившегося на место направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.

В тушении пожара были задействованы пять сотрудников и две единицы техники ДЧС, а также бригада скорой медицинской помощи.