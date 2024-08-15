Двух человек эвакуировали с четвертого этажа при пожаре в Павлодаре

В Павлодаре в многоэтажном жилом доме по улице Машхура Жусупова на 4-ом этаже произошло загорание балкона и огонь распространился на балкон 5-го этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Силами МЧС было эвакуировано 2 человека. Пожар ликвидирован.

Пострадавших нет.