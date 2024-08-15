  • 16 Августа, 02:24
  • BAIGENEWS

Двух человек эвакуировали с четвертого этажа при пожаре в Павлодаре

Вчера, 00:41
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 00:41
Вчера, 00:41
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Фото: МЧС РК

В Павлодаре в многоэтажном жилом доме по улице Машхура Жусупова на 4-ом этаже произошло загорание балкона и огонь распространился на балкон 5-го этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК. 

Силами МЧС было эвакуировано 2 человека. Пожар ликвидирован.

Пострадавших нет.

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