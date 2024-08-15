Двух человек эвакуировали с четвертого этажа при пожаре в Павлодаре
Вчера, 00:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 00:41Вчера, 00:41
534Фото: МЧС РК
В Павлодаре в многоэтажном жилом доме по улице Машхура Жусупова на 4-ом этаже произошло загорание балкона и огонь распространился на балкон 5-го этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Силами МЧС было эвакуировано 2 человека. Пожар ликвидирован.
Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: расследование громкого дела прокомментировали в МВД
- Материал возвращён без исполнения - Военный суд о деле сына депутата Турлыханова
- Павел Дуров выделил гранты для сельских школьников в Казахстане
- Почему осуждённый сын депутата Турлыханова гулял ночью в Алматы, ответили в КУИС
- Центрально-Азиатский хаб Euronews откроют в Астане