  • 2 Мая, 23:11
  • BAIGENEWS

Двух человек достали из септика в Костанайской области

Мужчин передали медикам.

Сегодня, 22:52
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:52
Сегодня, 22:52
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Фото: pxhere.com

В посёлке Карабалык Костанайской области двое работников потеряли сознание при обслуживании канализации, передаёт BaigeNews.kz.

Предположительно, это произошло из-за токсичных испарений.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью лестницы пострадавших подняли из септика и передали медикам. Благодаря быстрым действиям службы ЧС удалось избежать трагедии.

 

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