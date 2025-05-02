Двух человек достали из септика в Костанайской области
Мужчин передали медикам.
Сегодня, 22:52
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Сегодня, 22:52Сегодня, 22:52
50Фото: pxhere.com
В посёлке Карабалык Костанайской области двое работников потеряли сознание при обслуживании канализации, передаёт BaigeNews.kz.
Предположительно, это произошло из-за токсичных испарений.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью лестницы пострадавших подняли из септика и передали медикам. Благодаря быстрым действиям службы ЧС удалось избежать трагедии.
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