Бурабайский районный суд вынес приговор двум братьям, обвиняемым в применении насилия в отношении сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, во время патрулирования инспектор полиции остановил автомобиль, за рулём которого находился один из обвиняемых, гражданин Е. Предъявить документы мужчина отказался и намеренно назвал вымышленное имя. Впоследствии выяснилось, что Е. ранее был лишён водительских прав.

После начала составления административного протокола на место прибыл брат водителя — О. Мужчины хотели "решить вопрос на месте", получив отказ, они нанесли полицейскому удары по лицу и скрылись. Медицинская экспертиза установила, что пострадавший получил сотрясение мозга, квалифицируемое как легкий вред здоровью.

Суд, принимая во внимание смягчающие обстоятельства — раскаяние подсудимых, наличие малолетних детей и отсутствие отягчающих факторов — назначил каждому наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с установлением пробационного контроля.

Приговор пока не вступил в законную силу.