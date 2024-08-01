Двух авиапассажиров задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Алматы
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Пассажиров международного рейса Пхукет – Алматы задержали за контрабанду наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции на транспорте.
По прилете рейса сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы установлены и задержаны 26-летние жители Алматы и Кокшетау.
При пересечении госграницы служебно-розыскная собака указала на запах наркотических веществ у пассажиров. В ходе проверки у них обнаружены и изъяты "гашиш", "марихуана высушенная" и синтетический наркотик.
"Задержанные, осознавая противоправность своих действий, приобрели наркотические средства на отдыхе в Таиланде и хранили в сумке для личного потребления", - сообщили в полиции.
По данному факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование за незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и контрабанду изъятых из обращения предметов.
Согласно приговорам Турксибского районного суда Алматы жителю Кокшетау назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев, жителю Алматы - штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).
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