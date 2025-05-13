В Казахстане стартует масштабная программа интернационализации технического и профессионального образования, передаёт BaigeNews.kz. В 2025 году десять ведущих колледжей страны внедрят международный опыт подготовки кадров - в рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий.

Министерство просвещения РК сообщает, что уже сейчас ведутся активные переговоры с образовательными организациями и промышленными предприятиями из Китая, Южной Кореи, Франции и других стран. Главная цель инициативы - сделать казахстанские колледжи конкурентоспособными на глобальном уровне, а выпускников - максимально готовыми к требованиям современного рынка труда.

Как отметил директор Департамента технического и профессионального образования Аset Муханбетов, ключевыми направлениями работы станут академическая мобильность, стажировки за рубежом, программы обмена, двойные дипломы и повышение квалификации преподавателей. Также особое внимание уделяется внедрению международных стандартов в образовательные программы.

В числе колледжей, которые первыми присоединятся к программе, - Мангистауский энергетический колледж им. Н. Бекбосынова, колледж общественного питания и сервиса в Астане, колледж лёгкой промышленности и сервиса в Шымкенте и другие. Уже сейчас студенты этих учреждений участвуют в обменных программах и стажировках на базе зарубежных компаний и учебных заведений.

Таким образом, Казахстан делает уверенный шаг к интеграции в мировую систему подготовки профессиональных кадров, ориентируясь на качество, практичность и международное признание.