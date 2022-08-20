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dailymail.co.uk Вчера, 21:30
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Фото: dailymail.co.uk

Двойняшки с разным цветом кожи родились в Британии

Британка родила двойняшек с разным цветом кожи и глаз, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на dailymail.co.uk.

Выяснилось, что у её мужа, отца детей, один из родителей родом с Ямайки. У самой женщины дедушка по материнской линии — нигериец. Поэтому дети получили разные наборы хромосом, отвечающие за цвет кожи.

Учёные утверждают, что такой случай может произойти с вероятностью один на миллион.

dailymail.co.uk

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#дети #истории людей
Вчера, 21:30
569
Журналист

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