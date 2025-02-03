Сотрудники Министерства внутренних дел при координации органов прокуратуры раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления. Трагедия произошла в декабре 2000 года. Двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия.