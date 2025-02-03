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Двойное убийство раскрыли в Уральске

Трагедия произошла в декабре 2000 года.

Сегодня, 10:53
АВТОР
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1obl.ru Сегодня, 10:53
Сегодня, 10:53
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Фото: 1obl.ru

Сотрудники Министерства внутренних дел при координации органов прокуратуры раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления. Трагедия произошла в декабре 2000 года. Двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия.

"Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря скрупулезной работе следственно-оперативной группы удалось восстановить цепочку событий и "выйти" на подозреваемых. В ходе досудебного расследования добыты дополнительные доказательства, подтверждающие их причастность. Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору". Работа по обеспечению принципа "Закон и Порядок" находится на особом контроле", - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

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