  • 8 Декабря, 01:32
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Двойное убийство произошло в Караганде

Подозреваемый в убийстве тоже скончался.

Сегодня, 00:15
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 00:15
Сегодня, 00:15
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Караганде найдены тела трёх мужчин, которые перед смертью были участниками одного застолья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".

В ходе общения за столом в квартире по улице Ержанова между ними произошла ссора. Третий мужчина убил двоих друзей, один из которых – хозяин квартиры. Закрыв дверь снаружи, он ушёл. 

Неделю тела двоих мужчин лежали в квартире. Вскоре соседи заподозрили неладное и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники Михайловского РОВД взломали дверь и обнаружили тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. 

В ходе сбора оперативной информации сыщики установили, кто именно был третьим гостем. Они выяснили, что подозреваемый живёт в частном доме по улице Потанина. Полицейские выехали туда. Но в доме они обнаружили подозреваемого без признаков жизни. По предварительным данным, он отравился большой дозой некачественного алкоголя и последовавшими негативными последствиями для организма. 

Теперь уголовное дело по факту двойного убийства после ряда экспертиз будет закрыто по причине смерти подозреваемого. 

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