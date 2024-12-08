В Караганде найдены тела трёх мужчин, которые перед смертью были участниками одного застолья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".

В ходе общения за столом в квартире по улице Ержанова между ними произошла ссора. Третий мужчина убил двоих друзей, один из которых – хозяин квартиры. Закрыв дверь снаружи, он ушёл.

Неделю тела двоих мужчин лежали в квартире. Вскоре соседи заподозрили неладное и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники Михайловского РОВД взломали дверь и обнаружили тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти.

В ходе сбора оперативной информации сыщики установили, кто именно был третьим гостем. Они выяснили, что подозреваемый живёт в частном доме по улице Потанина. Полицейские выехали туда. Но в доме они обнаружили подозреваемого без признаков жизни. По предварительным данным, он отравился большой дозой некачественного алкоголя и последовавшими негативными последствиями для организма.

Теперь уголовное дело по факту двойного убийства после ряда экспертиз будет закрыто по причине смерти подозреваемого.