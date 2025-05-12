В Актюбинской области завершено громкое расследование уголовного дела о жестоком двойном убийстве и незаконном лишении свободы. Прокуратура региона направила материалы в специализированный суд, взяв дело под особый контроль в рамках идеологии "Закон и Порядок".

По версии следствия, после ссоры с бывшей знакомой обвиняемый незаконно проник в её дом, где зверски убил её мать и отчима. Саму женщину он удерживал против воли, применяя насилие.

Жертва была освобождена благодаря слаженной операции бойцов спецподразделения "Арлан". Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Мужчине предъявлены обвинения по сразу нескольким тяжким статьям УК РК, включая убийство двух лиц с особой жестокостью, похищение человека с применением насилия и умышленное причинение вреда здоровью. Государственное обвинение в суде будет поддержано специально назначенным процессуальным прокурором.