Вопросы доступности и качества медицинских услуг по системе обязательного социального медицинского страхования стали предметом обсуждения в Мажилисе. Депутат Серик Егизбаев заявил, что из-за сложности получения услуг по страховке многие казахстанцы, особенно в сельских регионах, вынуждены обращаться к частным клиникам, оплачивая медицинскую помощь дважды. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала этот вопрос, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Наши граждане часто едут лечиться в Российскую Федерацию, Узбекистан, Южную Корею, Турцию. Если плательщик ОСМС из-за неудовлетворительной работы системы вынужден обращаться к частным врачам, почему страховой фонд не возмещает эти затраты? Таким образом можно оставить право выбора клиники за гражданами и снизить нагрузку на очереди к терапевтам", - заявил депутат.

Также Егизбаев отметил необходимость децентрализации системы бесплатного обеспечения лекарствами, чтобы рецепты можно было реализовать через частные аптеки.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова согласилась, что система требует доработки, и отметила, что вопрос децентрализации амбулаторного лекарственного обеспечения уже находится на стадии пилотного проекта.

"Планируем один или два вида нозологии перевести на децентрализацию, чтобы через частный сектор можно было реализовать рецепты. Также обсуждается возможность сооплаты, если пациент хочет выбрать альтернативный препарат. В течение этого года мы постараемся решить данный вопрос", - сообщила министр.

Что касается выбора клиники, Альназарова подчеркнула, что граждане могут прикрепляться к организациям первичной медико-санитарной помощи один раз в год. Однако вопрос выбора консультативно-диагностических услуг требует дальнейшей проработки.