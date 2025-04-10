За два года количество юношей и девушек при футбольном центре выросло в два раза и достигло тысячи человек. Не меньше детей занимается в дворовых клубах. К самому популярному виду спорта приобщают даже малышей из детских садов. В Семее на бюджетные деньги строятся стадионы и крытый манеж, а на обновлённом поле удалённого райцентра Аягоз уже готовы принимать гостей и зрителей на матчи второй лиги. А вот меценатов желающих вкладывать свои средства в развитие детского спорта отпугивают налоговые и банковские механизмы. Почему на родине казахстанского футбола так дорого быть щедрым, и где воспитывают будущих звёзд, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Одно из недавних поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева сулит Казахстану хороший рывок в развитии футбола. Выступая на Курултае, который прошёл 14 марта в Бурабае, Глава государства поручил строить и реконструировать стадионы, детские футбольные площадки с привлечением средств спонсоров, привлекать детей и юношей к футболу, что может значительно оградить молодое поколение от наркомании и лудомании.

Локомотивом футбольной жизни Семея и всей области Абай два года назад остаётся футбольный клуб "Елимай", возрождённый в первые месяцы образования новой области. Благодаря этому событию домашняя арена клуба - стадион "Спартак" - собирает переполненные трибуны впервые за последние десятилетия.

За последние годы интерес к футболу значительно вырос как среди болельщиков, так и среди юных спортсменов. На сегодня в Абайской области увлечение детей и юношей футболом проходит на четырёх основных платформах: это дворовые клубы, ДЮСШ, частные футбольные академии и футбольный центр при ФК "Елимай".

Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) работают в восьми районах и двух городах области – Семее и Курчатове. В свободное от основной учёбы время на тренировках по футболу и футзалу задействовано 908 спортсменов и 35 тренеров. Из них 752 занимаются футболом, а 156 ребят - футзалом. Самая многочисленная школа по этим видам спорта расположена в Аягозском районе. Финансирование во все эти ДЮСШ поступает из областного бюджета.

За последние пять лет в Семее открылось больше десяти частных академий, в которые принимают детей, начиная с 4-5 лет. Стоимость обучения обходится в среднем от 12 тысяч тенге в месяц. Родителей и детей здесь радует новый инвентарь, яркая форма, и, конечно, профессиональные тренеры.

Самую многочисленную и первичную нишу в институте детского футбола занимают дворовые клубы, куда после уроков приходят погонять в мяч. Настоящие "дворовые игроки" получают в этом развлечении самое главное - удовольствие от процесса игры. Дворовый футбол - это действо почти без правил и формы, под окнами соседей и под пристальными радостными взорами друзей.

Лига дворовых футболистов

Ассоциация дворовых клубов Семея объединяет 35 внешкольных учреждений, которые посещают почти 4 тысячи учащихся преимущественно средних классов. В основном это разноплановые коллективы, объединяющие культурный и спортивный досуг. Их цель - работа с детьми по месту жительства. Посещение - бесплатное, а двери открыты для всех.

Но есть среди клубов и узкопрофильные проекты. Например, клуб "Юный спасатель", где фактически готовят будущих сотрудников МЧС - спасателей, водолазов, пожарных. Среди ребят, посещающих этот клуб, есть действующие студенты Колледжа гражданской защиты.

Дворовый клуб "Спарта", единственный в городе, ориентирован на альпинизм, скалолазание и греблю. Многие ребята, посещавшие этот дворовый клуб, стали профессиональными инструкторами по туризму.

Но больше всего в клубах занимаются футболом. Чтобы записаться в такое сообщество по месту жительства, нужна только справка о состоянии здоровья. Как правило, для большинства детей дворовые клубы – это первое место знакомства с футболом.

В наши дни тренеры футбольных клубов присматриваются к будущим кадрам преимущественно в частных школах и академиях, выискивая самых талантливых ребят. А ещё 10 лет назад такой "ярмаркой вакансий" был турнир "Кожаный мяч", который также именуется лигой дворовых футболистов.

"У нас в дворовых клубах есть два тренера, которые 15 лет назад играли в турнире "Кожаный мяч" за свой двор, а сейчас руководят клубами и зарабатывают, став тренерами по футболу и в частных школах, и в футбольном центре", - начинает разговор о своём детище руководитель Ассоциации дворовых клубов Семея Тимур Мурсалимов.

В рейтинге ассоциаций дворовых клубов среди регионов Казахстана Абайская область занимает второе место, уступая лишь Восточно-Казахстанской области. И это при том, что в Семее институт клубов в 90-е годы окончательно разрушился. Его пришлось создавать заново в 2001 году.

"Усть-Каменогорску удалось сохранить сеть дворовых клубов с Советских времён. В Семее всё закрылось в 90-х. Помещения распродали с молотка за копейки, на балансе города не осталось ни одного клуба. Поэтому пришлось создавать Ассоциацию буквально заново. В первый год у нас было всего пять клубов. Сейчас уже 26. Думаю, будем расти дальше", - рассказал об истории этого явления Тимур Мурсалимов.

Основная цель дворовых клубов - объединить детей по интересам и организовать полезный, увлекательный досуг. Одним из мероприятий, которое ежегодно инициирует ассоциация дворовых клубов, является турнир "Кожаный мяч" с более чем полувековой историей. В 60-е годы он стартовал как всесоюзный турнир, и дошёл до наших дней. Параллельно в городах и станах проходил хоккейный дворовый чемпионат "Золотая шайба".

На протяжении трёх лет - с 2020 по 2022 годы - турнир временно не проводили. Сначала из-за эпидемии коронавируса, а затем из-за становления новой области. И только в 2023 году при поддержке футбольного клуба "Елимай" долгожданный турнир удалось возобновить. Он проходит в трёх возрастных группах. В 2024 году в нём приняли участие 34 команды из Семея и близлежащих районов.

Главное условие участия в турнире - ребята должны играть не за профессиональную школу или академию, а за родной двор. Но без "легионеров" здесь не бывает. Среди ребят нередко попадаются профессиональные начинающие футболисты, которые живут по соседству с любителями и имеют право играть за "свой край" по месту жительства.

"В футбольном центре при клубе занимается около 1 000 детей. Если мы запретим им участвовать в чемпионате "Кожаный мяч", то многое потеряем. В первую очередь, в профессиональном плане, а во-вторых, эти обученные дети с навыками и знаниями техники собирают вокруг себя команду единомышленников, они становятся лидерами в своём дворе. Такой ребёнок может привести в футбол ещё несколько ребят, поэтому мы не можем их разделять", - говорит Тимур Мурсалимов.

Помимо "Кожаного мяча" Ассоциация с 2012 года проводит международные соревнования среди дворовых клубов. В Семее уже побывали команды из России, Киргизии и Узбекистана, которые показали хорошую игру. За это время проведено около 15 турниров. В 2023 году семейская команда впервые заняла на этой ежегодной встрече первое место. А за последние два года выиграла в турнире лиги дворового футбола в Астане.

И, конечно, стоит сказать про женский футбол. До 2024 года единственной женской футбольной командой был дворовый клуб "Жастар", который базируется в СОШ №18. Школьницы из этого коллектива на протяжении многих лет показывают отличные результаты. Тренер Габиден Атентаев вывел спортсменок на высокий уровень, некоторые из которых впоследствии играли за сборную Республики Казахстан.

В этом году сборная Абайской области впервые представит на чемпионате Казахстана женскую команду. Тренером команды не так давно назначена звезда казахстанского женского футбола, 11-кратная чемпионка страны, 10-кратная обладательница Кубка Казахстан Бегаим Киргизбаева.

Серьёзные перемены

Кузницей профессиональных футбольных кадров для Семея на протяжении последних десяти лет остаётся футбольный центр при клубе "Елимай", который базируется на стадионе "Спартак". Есть при центре и два филиала. Всего в центре занимается порядка 1000 детей в возрасте от 7 до 15 лет. С каждым годом численность учеников растёт.

Самые маленькие футболисты ещё учатся самостоятельно есть, одеваться, разговаривать, но уже играют в самую популярную игру в мире. Центр работает с детскими садами. И как утверждает спортивный директор клуба, в Казахстане подобное практикуется пока только в одном городе - в Семее.

"Мы сотрудничаем с шестью детскими садами, это бесплатно, родители никому ничего не платят. Занимаемся с детьми от трёх до шести лет. Во-первых, так мы прививаем любовь к спорту. А во-вторых - это популяризация отечественного футбола. Все они одеты в футболки с нашим логотипом, они с детства знают, что такое "Елимай". Плюс получают минимальные азы спорта, учатся работать с мячом, вырабатывают координацию. Это своеобразный старт, после которого они могут уйти заниматься в филиалы или школы, если кто-то выберет футбол", - рассказал директор ФК "Елимай" Фёдор Симиниди.

По мнению руководства клуба, их главная задача в вопросе воспитания подрастающего поколения - это подвести будущего спортсмена к основной команде. По статистике, если от трёх до пяти выпускников футбольного центра становятся профессионалами в футбольной команде, то это очень хороший результат.

В этом году в футбольном центре уделили внимание и женскому футболу. Сейчас здесь занимается больше 80 девочек. В планах - открыть для них самостоятельный филиал.

"По регламенту Федерации футбола, клуб, который играет в мужской премьер-лиге, обязан иметь в ней и женскую команду. В результате область Абай впервые создала команду из числа спортсменок 2008 года и старше, которая будет играть в чемпионате. Такое впервые в истории семипалатинского футбола. Сейчас есть договорённость с ювелирным брендом. Девочки станут его лицом. Мы предложили компаниям работать в коллаборации" - рассказал о планах по привлечению спонсоров Фёдор Симиниди.

Пропаганда здорового образа жизни, и, в частности футбола, невозможна без конкуренции. В июне этого года три области - Абайская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская - планируют запустить турнир, аналогов которому нет в стране. Города, расположенные на Иртыше, объединяются для проведения футбольной встречи в новом формате. Её предварительное название - "Прииртышье". Этот турнир рассчитан на детей 2014-2015 годов рождения.

"Мы хотим, чтобы дети почувствовали престиж этого вида спорта, играли в хороших условиях, с хорошей трансляцией и достойными призовыми награждениями. Это будут выезды в Павлодар, Усть-Каменогорск и Семей. Это крупный турнир, который будет проходить всё лето, и аналогов такому детскому турниру у нас в Казахстане пока нет. Затем мы планируем презентовать эту задумку федерации юношеского футбола и взять его за основу. Особенность в том, что здесь будут минимальные финансовые затраты при хорошем качестве организации. Главное для ребёнка - это игровая практика, видеть и привыкать к официальным матчам", - рассказал о своём видении развития детского футбола на местах Фёдор Симинииди.

Кстати, в прошлом году по приглашению футбольного клуба "Рубин" ребята из футбольного центра Семея побывали в Казани, где завоевали второе место на турнире, уступив только хозяевам - юным футболистам из Казани.

Проблема, которая мешает развивать детский футбол - это нехватка полей. В Семее это остро ощущается. По мнению руководства футбольного центра, для обеспечения детей полями, нужно строить стандартные корты, и чем больше - тем лучше. Это в своём обращении к народу отметил и президент Казахстана.

"Стадионов однозначно не хватает. Если бы их было больше, то и детей в нашем центре мы могли набрать больше. Причём детям не нужны обязательно огромные стадионы. Нужны стандартные коробки 20 на 40. И чем их будет больше, тем лучше. Популяризация футбола выйдет на новый уровень", - рассказал Симиниди.

На сегодня в Семее продолжают возводить комплекс, начатый ещё при первом акиме Абайской области Нурлане Уранхаеве. Здесь при спонсорской помощи инвестора запустят целый комплекс – гостиницу и два поля, одно из которых крытое. Второе, стандартное открытое, планируется запустить в ближайшее время до конца апреля.

В 2023 году Казахстанская федерация футбола запустила программу по реновации полей ALAN в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта. В 2024 году этот ресурс позволил заменить поле на стадионе села Аягоз Аягозского района области Абай. Благодаря этому в 500 км от Семея в отдалённом райцентре заканчивается процедура оформления и открытия филиала федерации футбола области.

Проект ALAN рассчитан на 3 года и проходит при поддержке УЕФА. Основная его цель -повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в стране. В рамках программы до конца 2025 года в Казахстане планируется отреставрировать и построить 20 футбольных полей.

"Мы хотим сертифицировать стадион в Аягозе. Планируем пройти лицензирование, и устраивать здесь официальные матчи второй лиги. Представьте, какое событие это будет для сельчан из близлежащих районов", - говорит Фёдор Симиниди.

"Клубы не должны полагаться только на бюджеты области, им нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всём мире", - неоднократно призывал президент Казахстана.

В Семее решили предпринять первые шаги. Ещё одно новшество, которое применяют в футбольном мире области Абай - это изменение формы правления. Из общественного фонда "Елимай" переходит в ранг Некоммерческого акционерного общества (НАО).

"Эта форма правления даст нам развитие, так как она более интересна для бизнеса. Каждый человек может стать акционером футбольного клуба. Например, в Японии нет ни одного государственного клуба, зато предусмотрены послабления в налогах для заинтересованных компаний. С подобной формой правления в Турции под эгидой клуба "Фенербахче" развивается 17 видов спорта", - пояснил руководитель ФК "Елимай".

Быть щедрым – дорого!

Детский спорт - это не только здоровье и потенциальная карьера, а, в первую очередь, та самая полезная занятость, которая ограждает школьников от всевозможных неприятностей - от буллинга до наркомании и преступности. Так считают и семейские предприниматели, которые регулярно финансово поддерживают развитие детско-юношеского спорта.

Один из таких меценатов - предприниматель Арман Машимов. Его инициатива превратила сотни бесцельно гуляющих детей в перспективных футболистов, занятых любимым делом.

В 2017 году он предложил своим землякам построить футбольный корт на территории 12-й школы посёлка Восточный, которую окончил в 90-х.

В юбилейный выпускной год семейчанин бросил клич среди тех, с кем когда-то учился в стенах альма-матер, предложив поддержать его проект и собрать деньги - сколько не жалко. Амбициозную идею поддержали, но больше морально. Финансовую часть пришлось обеспечивать практически самому. В результате на территории 12-й школы, одной из самых многочисленных в Семее, появилась "площадка дружбы". Так сейчас её называют местные жители. Функциональное поле совмещает в себе возможность занятия баскетболом, футболом и волейболом, по периметру устроена беговая дорожка для занятия лёгкой атлетикой, дополненная турниками и брусьями.

"За годы активного участия в детском спорте я увидел несколько главных проблем. Одна из них - это нехватка помещений. Нет условий для занятий, футзальных площадок. Всё, что есть - распределено между госучреждениями, организациями, которые бронируют залы после работы. Очень мало именно специализированных полей для занятия детей, где бы они могли заниматься в залах разными группами, - считает предприниматель и меценат Арман Машимов. - Спорт помогает во взрослой жизни не сдаваться, достигать результатов. Физическая подготовка в любом случае положительно влияет на здоровье. Главная моя цель - чтобы дети были полезно заняты. Футбол - это легкодоступный вид спорта. Для этого нужно только поле и мяч. При этом сразу много детей могут быть задействованы".

На базе подаренного родному посёлку поля практически сразу была создана футбольная школа. Первые годы наш собеседник спонсировал проект самостоятельно, тратил ежегодно от 8 млн. тенге. Это не считая оплаты выездов на чемпионаты. Но со временем школа перешла на баланс государства.

"Как-то вечером приезжаю на поле, а там собралось больше 200 детей, бегают и играют хаотично. Нужно было их как-то упорядочить, грамотно задействовать. И мы открыли футбольную школу "Восток-Семей". На регулярной основе занималось порядка 150 детей. Понемногу фокус перевели на футзал и начали участвовать уже в республиканских турнирах, в чемпионате Казахстана. Несколько лет дети с 1 по 4 класс занимались на регулярной основе - зимой в зале, а летом на поле на территории стадиона. Детская футзальная академия, которая сформировалась на базе нашей школы футзала, сейчас под крылом гособеспечения. Из числа ребят уже есть те, кто играет за любительскую лигу, есть ребята, которые ушли в профессиональный пляжный футбол и в данное время подписывают контракты", - рассказал о своём проекте, превратившимся в спортивную академию, Арман Машимов.

Полицейские отмечают, что со строительством поля на территории 12 школы ювенальная преступность на районе заметно снизилась. А в некоторых семьях даже наладились отношения между детьми и родителями.

Супружеская пара, любившая приложиться к бутылке, воспитывает четверых детей, плохо одетые мальчишки с горящими глазами приходили на тренировки. На первых порах Арман Машимов обеспечил их формой. Но чем больше занимались ребята, тем ярче проявлялись их данные. Родители увидели потенциал своих детей, заинтересованность тренеров, и уже сами подключились к процессу. Устроились на работу, сократили потребление алкоголя и, наконец, включились в процесс воспитания своих детей. Классический хэппи-энд доказал, что полезные увлечения могут спасти семью.

Однако меценатство – это не только гордость за результаты и благодарные отклики. Это ещё и большой риск.

Мы поговорили с ещё одним бизнесменом из Семея, который также вкладывал собственные средства в спортивную инфраструктура детского спорта, и едва не обанкротился. Он поделился своим опытом, но попросил не называть его имя.По его твёрдому убеждению, государство не развивает и не мотивирует систему меценатства, хотя и просит бизнес участвовать в развитии инфраструктуры для детей и юношей. Например, строить корты и стадионы. Однако если народ воспринимает это как благотворительность, доброе дело, то пресловутые банкиры расценивают такого клиента как неблагонадёжного.

"Когда ты занимаешься спонсорством, благотворительностью - это воспринимается не как что-то позитивное, а как риск. То есть условно ты приходишь в банк, сотрудник смотрит твой финансовый анализ и говорит: "А что это за расходы на поддержку детского спорта?". Неподкреплённая статья затрат, прибыль не приходит, и вы попадаете в категорию рисковых клиентов, вам сокращают кредитную линию, делают выше ставку. Вот с таким приходится сталкиваться меценатам. Налоговая служба смотрит на это по-другому – они делают вывод, что я вывожу деньги из бизнеса. У нас мало кто верит, что частные компании могут по собственному волеизъявлению поддерживать спорт и выделять свои деньги. Считается, что бизнесмен хочет отмыть деньги и вывести из бизнеса", - рассказал наш собеседник.

Для укрепления института меценатства нужны серьёзные преобразования в системе налогооблажения, преференции и прочие шаги навстречу бизнесу. В противном случае вкладываться в развитие детского спорта будут единицы.

"Если расходы напрямую с бизнесом не связаны, ведь ты их тратишь на поддержку определённой группы людей, ты не можешь отнять её от налогооблагаемого оборота, и на эту сумму сверху начисляется 20% КПН. Например, отдал ты миллион на благотворительность, то с этих денег ещё 200.000 заплатишь налог. У нас быть меценатом дорого, невыгодно и неблагодарно", - заключил предприниматель.

Стадионы и манежи

По данным Управления физической культуры и спорта области Абай, на конец 2024 года в регионе спортом занимается 244 тысячи человек, из которых 131 тысяча - жители сельской местности. Это около 40% от общего числа населения области.

"Уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой достиг 52% на 1000 человек, что является значительным улучшением по сравнению с 38% два года назад. Такой прогресс стал возможен благодаря активному строительству современных спортивных комплексов в сельских районах", - рассказали в Управлении спорта.

В Абайской области функционирует 610 спортивных объектов, включая стадионы, плавательные бассейны, хоккейные корты и теннисные площадки. Из них 472 расположены в сёлах.

В течение 2024 года сёла и райцентры области пополнились спортивной инфраструктурой. Так, спортивный модуль открылся в селе Таскескен, многофункциональный комплекс в посёлке Шульбинск, обновлён спортивный зал в селе Баркытбел за счёт спонсорских средств.

В настоящее время продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Курчатов, бассейна в селе Бескарагай и спортивно-досугового центра в селе Петропавловка Бородулихинского района. Также ведётся строительство новых объектов за счёт спонсоров в сёлах Жанай, Егинсу, Бестерек и Елтай Урджарского района, включая полноразмерный крытый футбольный манеж.

В 2025 году планируется реализация аналогичных проектов в других районах. Крупные инвесторы уже начали возведение полноразмерного футбольного манежа в Семее. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 12 новых объектов, среди которых легкоатлетический комплекс и лыжероллерная трасса.

Сейчас рассматривается возможность выделения средств из республиканского бюджета для строительства ледового модуля с трибунами на 500 мест в городе Семей; идёт процесс определения земельного участка для этого проекта.

В октябре прошлого года в Семее была торжественно заложена капсула на месте будущего футбольного стадиона, который сможет вместить 12,5 тысяч зрителей. Эта современная спортивная арена будет построена на месте старого стадиона "Пищевик", который долгое время находился в запустении. Подготовительные работы уже начаты, а завершение проекта запланировано на 2026 год. Дизайн арены и ее вместимость, как обещают в областном акимате, соответствуют стандартам УЕФА.