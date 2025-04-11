Жизнь 28-летней жительницы Таиланда Ноппажит "Мин" Сомбунсате в одночасье изменилась после неожиданной встречи с российским фотографом в Бангкоке. Мать-одиночка, работавшая дворником, вдруг стала звездой в TikTok и начала карьеру модели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Oddity Central.

История началась в прошлом месяце, когда фотограф Семен Резчиков заметил Мин во время фотопрогулки. Очарованный её естественной красотой, он сделал снимок издалека, а затем подошёл, чтобы показать ей фото и сделать комплимент. Всё это было записано на видео и опубликовано в TikTok, где ролик мгновенно набрал популярность. Пользователи соцсетей были поражены внешностью девушки и стали активно делиться её историей.

После этого Мин начали приглашать на интервью и фотосессии, а модельные агентства и бренды стали предлагать сотрудничество. Одним из первых её заметил известный тайский визажист Нонг Чат. Кадры с фотосессии в образе героини из тайского фильма "Искусство дьявола 2" снова разлетелись по Сети, сделав девушку настоящей сенсацией.

Мин стала лицом косметического бренда и начала получать предложения от других компаний и агентств. Недавно она сообщила, что увольняется с работы уборщицы, чтобы полностью посвятить себя карьере модели.