В Сети появилась информация о 70-летнем дворнике, который раник мужчину якобы после конфликта из-за мусора. Полиция возбудила уголовное дело по факту, передаёт BaigeNews.kz.

"Дети выбросили отходы на убранную территорию, на замечание ответили грубо. В ситуацию вмешался их отец. Стороны обвиняют друг друга. Семья пострадавшего утверждает, что дворник угрожал ребёнку и ударил отца. По версии дворника, мужчина первым выстрелил из травматического оружия, и он действовал в целях самообороны", - говорится в описании к публикации в соцсетях.

Также отмечается, что дворник якобы пытался скрыть нож.

Тем временем полицией расследуется уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения горожанину.

"Подозреваемое лицо установлено и в настоящее время проводится необходимые следственные действия. В ходе следственных действий будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято законное процессуальное решение. Просим граждан не распространять недостоверную информацию", - прокомментировала пресс-служба ДП Актюбинской области.

Ранее мужчина с ножом пугал детей в Актау.