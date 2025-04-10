Дворник ранил актюбинца ножом после конфликта из-за мусора
В Актобе дворник ранил мужчину ножом в ответ на грубое замечание о мусоре.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Сети появилась информация о 70-летнем дворнике, который раник мужчину якобы после конфликта из-за мусора. Полиция возбудила уголовное дело по факту, передаёт BaigeNews.kz.
"Дети выбросили отходы на убранную территорию, на замечание ответили грубо. В ситуацию вмешался их отец. Стороны обвиняют друг друга. Семья пострадавшего утверждает, что дворник угрожал ребёнку и ударил отца. По версии дворника, мужчина первым выстрелил из травматического оружия, и он действовал в целях самообороны", - говорится в описании к публикации в соцсетях.
Также отмечается, что дворник якобы пытался скрыть нож.
Тем временем полицией расследуется уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения горожанину.
"Подозреваемое лицо установлено и в настоящее время проводится необходимые следственные действия. В ходе следственных действий будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято законное процессуальное решение. Просим граждан не распространять недостоверную информацию", - прокомментировала пресс-служба ДП Актюбинской области.
Ранее мужчина с ножом пугал детей в Актау.
Самое читаемое
- Казахстанец арестован в Южной Корее с 2000 дозами "наркотика для зомби"
- Девушка сбросилась с многоэтажки в Алматы на глазах у очевидцев
- Токаев провёл совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах
- Казахстанка отсудила компенсацию за незаконное задержание в аэропорту