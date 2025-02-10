В районном акимате Атырауской области прокомментировали информацию о травме сотрудника, передаёт BaigeNews.kz.

"22 января 2025 года дворник аппарата акимата получил травмы при самостоятельной обрезке ветвей на территории. Он был оперативно госпитализирован: сначала в районную больницу, затем переведен в Атыраускую областную больницу. Работодатель оказывает поддержку, включая юридическое сопровождение и материальную помощь в рамках законодательства. О происшествии уведомлены государственная инспекция труда и правоохранительные органы. Проводится необходимая проверка", - сообщили в акимате.