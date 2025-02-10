  • 10 Февраля, 14:26
  • BAIGENEWS

Дворник акимата упал с дерева и получил серьезные травмы в Атырауской области

По данному факту проводится проверка.

Сегодня, 13:28
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
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Фото: pixabay.com

В районном акимате Атырауской области прокомментировали информацию о травме сотрудника, передаёт BaigeNews.kz.

"22 января 2025 года дворник аппарата акимата получил травмы при самостоятельной обрезке ветвей на территории. Он был оперативно госпитализирован: сначала в районную больницу, затем переведен в Атыраускую областную больницу. Работодатель оказывает поддержку, включая юридическое сопровождение и материальную помощь в рамках законодательства. О происшествии уведомлены государственная инспекция труда и правоохранительные органы. Проводится необходимая проверка", - сообщили в акимате.

Также пресс-служба подчеркнула, что акимат поддерживает контакт с пострадавшим и его семьей.

Вопросы по расследованию находятся под контролем государственных органов.

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