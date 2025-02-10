Дворник акимата упал с дерева и получил серьезные травмы в Атырауской области
По данному факту проводится проверка.
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В районном акимате Атырауской области прокомментировали информацию о травме сотрудника, передаёт BaigeNews.kz.
"22 января 2025 года дворник аппарата акимата получил травмы при самостоятельной обрезке ветвей на территории. Он был оперативно госпитализирован: сначала в районную больницу, затем переведен в Атыраускую областную больницу. Работодатель оказывает поддержку, включая юридическое сопровождение и материальную помощь в рамках законодательства. О происшествии уведомлены государственная инспекция труда и правоохранительные органы. Проводится необходимая проверка", - сообщили в акимате.
Также пресс-служба подчеркнула, что акимат поддерживает контакт с пострадавшим и его семьей.
Вопросы по расследованию находятся под контролем государственных органов.
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