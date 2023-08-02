Дворец спорта за 7 миллиардов тенге построят в Кызылорде

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В Кызылординской области планируют построить универсальный дворец спорта стоимостью семь миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата региона.

На совещании, прошедшем после заседания правительства, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев рассказал о планах по развитию массового спорта в регионе.

"На левобережье будет построен стадион на семь тысяч мест, который будет соответствовать современным требованиям. При поддержке главы правительства решен вопрос строительства универсального дворца спорта стоимостью семь миллиардов тенге. Кроме того, в населенных пунктах в течении года будут сданы 13 физкультурно - оздоровительных комплексов. Для дальнейшего совершенствования работы в данном направлении областному управлению культуры и спорта совместно с акимом Кызылорды поручено в течение года организовать комплексные спортивные мероприятия на спортивных площадках, строящихся в населённых пунктах", - сказал аким области.

Ранее в правительстве озвучили жалобы казахстанцев на проблемы с доступом к спортивным объектам и сооружениям. По словам премьер-министра Алихана Смаилова, в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области разваливается стадион, отремонтированный в 2020 году. На данном объекте почти все пришло в негодность за три года - от покрытия футбольного поля и беговых дорожек до трибун и раздевалок.