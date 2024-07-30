"Дворец спорта" в Шымкенте вернули государству

В рамках исполнения поручений главы государства прокуратурой города Шымкент, продолжается работа в сфере возврата государству незаконно приобретенных активов, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру.

По иску прокуратуры города государству возвращен "Дворец спорта" г.Шымкент (в настоящее время Ледовый Дворец).

Установлено, что в 2017 году, была проведена приватизация 67,09% доли ТОО "Дворец спорта" города Шымкент, при стоимости в 1 млрд тенге, оно было продано в 8 раз меньше рыночной стоимости.

Кроме того, организация, выкупившая "Дворец спорта" была незаконно допущена к процедуре приватизации, и не подлежала регистрации в качестве участника торгов, поскольку согласно уставным документам не вправе заниматься услугами в сфере спорта.

"Дворец спорта" являлся единственным местом в южных регионах для проведения тренировок зимних видов спорта. При приватизации объекта были нарушены нормы Закона РК "О государственном имуществе", обязывающие управлять государственным имуществом в соответствии с принципом эффективного использования объекта на благо общества", - говорится в сообщении.

При этом за 5 лет на аренду помещений "Дворца спорта", государством потрачено более 1 млрд тенге.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент от 27 мая 2024 года итоги приватизации отменены.

В настоящее время решение вступило в законную силу.