Дворец школьников, воркаут-площадка и роддом: Кульгинову показали, что строят в Шымкенте

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Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в Шымкент ознакомился с реализацией социально значимых объектов, в том числе по линии нацпроектов. Ему показали, как идет строительство "Дворца школьников", передает BaigeNews.kz. По данным акимата города, в здании предусмотрены поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола, воркаут-площадка, где смогут заниматься около двух тысяч школьников. Планируется, что центр будет сдан в эксплуатацию в этом году.

Также в Шымкенте ведется строительство Конгресс-холла и театра оперы и балета. В ходе рабочей поездки Алтай Кульгинов ознакомился с проектами объектов образования, которые будут построены в ходе реализации нацпроекта "Комфортная школа". В рамках проекта в Шымкенте планируется построить 25 школ. Строительство школ нового формата позволит решить не только проблему с трехсменным обучением, но и создать дополнительное количество ученических мест.

Кроме того, в третьем мегаполисе возведут ряд медицинских объектов. Заместитель премьер-министра посетил инфекционный центр, который был введен в эксплуатацию в период пандемии COVID-19. Учитывая, что в настоящее время в городе действует одна детская больница на 315 коек, ведутся работы по передаче инфекционного центра на баланс детской больницы.

"Планируется построить многопрофильную больницу. Там же для облегчения работы действующих поликлиник будет функционировать поликлиника. На базе многопрофильной больницы в соответствии с международными требованиями будет запущен Центр ядерной медицины, который позволит проводить качественную подготовку медицинских специалистов. Подобные многопрофильные больницы планируется построить также в ряде регионов", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В Казахстане построят 12 перинатальных центров, один из них – в Шымкенте. Алтай Кульгинов поручил завершить в текущем году проектирование перинатального центра. Медобъект планируется построить в микрорайоне "Ак Жайык" в 2026 году.