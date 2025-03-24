23 марта на пульт пожарной части №13 села Карабулак Ескельдинского района поступило экстренное сообщение: в пруду недействующего сахарного завода тонет человек, передаёт BaigeNews.kz.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили двоих мужчин, которые держались за перевернутую лодку, находясь на расстоянии около 60 метров от берега. Не теряя времени, спасатели быстро завязали лодку веревкой и, слаженно работая, вытащили их на сушу. Благодаря профессионализму пожарных, мужчины были доставлены на берег в целости и сохранности.

Как выяснилось, двое граждан 1962 и 1988 годов рождения поехали на рыбалку, нарушив элементарные требования безопасности - они не надели спасательные жилеты. Во время рыбалки один из них перевернулся с лодки, а второй, позвонив в службу спасения, побежал на помощь, но сам не смог выбраться. К сожалению, из-за холодной воды оба мужчины получили переохлаждение. После осмотра медиками они были отпущены домой.