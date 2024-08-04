Двоих рыбаков на заглохшей лодке спасли на озере Алаколь
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
99Фото: скриншот с видео МЧС РК
На озере Алаколь во время патрулирования спасатели обнаружили двух человека, которые не смогли самостоятельно плыть из-за поломки мотора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Сотрудниками оперативно-спасательного отряда рыбаки были доставлены на берег с расстояния 2,5 км. В медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.
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