  • 4 Августа, 16:13
  • BAIGENEWS

Двоих рыбаков на заглохшей лодке спасли на озере Алаколь

Сегодня, 14:55
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

На озере Алаколь во время патрулирования спасатели обнаружили двух человека, которые не смогли самостоятельно плыть из-за поломки мотора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сотрудниками оперативно-спасательного отряда рыбаки были доставлены на берег с расстояния 2,5 км. В медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.

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