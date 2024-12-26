Стало известно, что Управление досудебного расследования прокуратуры Карагандинской области расследовало уголовное дело о пытках, применённых сотрудниками полиции к свидетелю, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что гражданина вызвали в полицию для допроса по делу о причинении средней тяжести вреда здоровью. В кабинете двое оперативников оказывали на него психологическое давление и нанесли телесные повреждения, чтобы получить признательные показания", - говорится в сообщении.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал старших оперативников отдела криминальной полиции виновными по статье 146 часть 2 пункт 1 УК РК и приговорил их к 3 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Осужденные лишены звания "капитан полиции". Им назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим", - отметили в прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор без изменений, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Напомним, сотрудник ДУИС получил тюремный срок за пытки в Караганде.