Двоих пастухов спасли на вертолёте в области Абай

В области Абай спасли двоих пастухов, не вернувшихся на зимовку из-за паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По словам пастухов, они вышли на перегон скота и из-за поднявшегося уровня воды на реке Кокпекты не смогли самостоятельно вернуться на зимовку.

"В Кокпектинском районе области Абай проводились поисково-спасательные работы двух пастухов 1985 и 1990 г.р. на вертолете МИ-17 МО. Принятыми мерами спасателей, 39-ти летний мужчина был найден на мосту автодороги "Тассай-Кокпекты", с помощью лодки его доставили на берег. Второго мужчину 33-х лет ранним утром нашли на острове, около реки Кокпекты. С помощью вертолета МИ-17 был доставлен на берег", - говорится в сообщении.

Спасенные пастухи в медицинской помощи не нуждались.