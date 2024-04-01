Двоих пастухов спасли на вертолёте в области Абай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Абай спасли двоих пастухов, не вернувшихся на зимовку из-за паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По словам пастухов, они вышли на перегон скота и из-за поднявшегося уровня воды на реке Кокпекты не смогли самостоятельно вернуться на зимовку.
"В Кокпектинском районе области Абай проводились поисково-спасательные работы двух пастухов 1985 и 1990 г.р. на вертолете МИ-17 МО. Принятыми мерами спасателей, 39-ти летний мужчина был найден на мосту автодороги "Тассай-Кокпекты", с помощью лодки его доставили на берег. Второго мужчину 33-х лет ранним утром нашли на острове, около реки Кокпекты. С помощью вертолета МИ-17 был доставлен на берег", - говорится в сообщении.
Спасенные пастухи в медицинской помощи не нуждались.
Самое читаемое
- "Там мы никто": видеоролик казахстанца шокировал пользователей Сети
- Из-за нехватки электромощностей в Костанае не могут начать строительство домов
- Решения Токаева по паводковой ситуации прокомментировал политолог
- Сельская учительница несколько дней охраняет свой затопленный дом в Павлодарской области
- Конь Кабирхан из Казахстана выступил в гонке за три миллиарда в Дубае