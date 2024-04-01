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Двоих пастухов спасли на вертолёте в области Абай

Сегодня, 10:21
АВТОР
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скриншот Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21
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Фото: скриншот

В области Абай спасли двоих пастухов, не вернувшихся на зимовку из-за паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По словам пастухов, они вышли на перегон скота и из-за поднявшегося уровня воды на реке Кокпекты не смогли самостоятельно вернуться на зимовку.

"В Кокпектинском районе области Абай проводились поисково-спасательные работы двух пастухов 1985 и 1990 г.р. на вертолете МИ-17 МО. Принятыми мерами спасателей, 39-ти летний мужчина был найден на мосту автодороги "Тассай-Кокпекты", с помощью лодки его доставили на берег. Второго мужчину 33-х лет ранним утром нашли на острове, около реки Кокпекты. С помощью вертолета МИ-17 был доставлен на берег", - говорится в сообщении.

Спасенные пастухи в медицинской помощи не нуждались.

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