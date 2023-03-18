Двоих осуждённых освободили из колонии по решению Верховного суда

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Двоих осуждённых из колонии в Костанайской области освободил Верховный суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Ими оказались Алтай Байзаков и Максим Чубенко. Один отбывал наказание в Житикаре, другой - в Костанае. Обоих осудил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области за хранение в целях сбыта и сбыт психотропного вещества. Байзакова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, Чубенко — к 11,5 годам.

Костанайский областной суд не увидел ни одного нарушения и оставил суд первой инстанции в силе. Однако адвокаты, уверенные в своей правоте, обратились в Верховный суд, и там увидели явные ошибки костанайских судей.

"В ходатайстве осужденный Байзаков А.С., адвокаты Киселёва Г.Н., Киселёв Д.А. и защитник Байзакова Б.А. считают, что вина осуждённого не установлена, доказательства необходимо признать недопустимыми, поскольку они получены с нарушением закона, уголовное дело расследовано и рассмотрено с обвинительным уклоном, приговор вынесен на предположениях", — говорится в постановлении.

Верховный суд установил, что все доказательства добыты незаконным способом. К тому же неправильно применены нормы действующего законодательства. И отменил приговор областного суда от 22 января 2021 года, а также постановление судебной коллегии от 6 апреля 2021 года в отношении Алтая Байзакова и Максима Чубенко.

"Производство по делу прекратить на основании статьи 35 часть 1 п.2) УПК за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Байзакова А.С., Чубенко М.И. освободить из-под стражи немедленно. На основании главы 4 УПК признать за Байзаковым А.С. и Чубенко М.И. право на реабилитацию и возмещение вреда, причинённого незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс", — говорится в постановлении Верховного суда.