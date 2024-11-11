Двоих казахстанцев задержали при сбыте огромной партии марихуаны

Сотрудники Департамента КНБ по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресекли деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Так, в Т. Рыскуловском и Меркенском районах при попытке сбыта более 14 кг гашиша и 42 кг марихуаны задержаны и с санкции суда взяты под стражу два гражданина Казахстана", - говорится в сообщении комитета.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что вооруженного наркосбытчика вывели на чистую воду служебные собаки.