Двоих казахстанцев осудили за пропаганду терроризма в соцсетях
Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
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В Туркестанской области осуждены граждане, совершившие уголовные правонарушения против порядка управления посредством пропаганды терроризма и участия в деятельности экстремистской организации, передаёт BaigeNews.kz.
В октябре прошлого года житель Жамбылской области создал страницу "за Ислам" в социальной сети Telegram, где незаконно распространял видеозаписи международных террористических группировок "Братья мусульмане" и "Узбекистан - исламское движение". В декабре того же года уроженец Туркестанской области через социальные сети "WhatsApp" и "Facebook" неоднократно публиковал видеозаписи экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир".
Государственные обвинители в ходе судебного разбирательства убедительно доказали вину подсудимых, требуя назначить наказание в виде лишения свободы. В результате оба виновных, занимавшихся пропагандой терроризма, были приговорены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговоры вступили в законную силу.
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