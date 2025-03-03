  • 3 Марта, 13:05
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Двоих казахстанцев осудили за пропаганду терроризма в соцсетях

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Сегодня, 11:27
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sud.gov.kz Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27
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Фото: sud.gov.kz

В Туркестанской области осуждены граждане, совершившие уголовные правонарушения против порядка управления посредством пропаганды терроризма и участия в деятельности экстремистской организации, передаёт BaigeNews.kz.

В октябре прошлого года житель Жамбылской области создал страницу "за Ислам" в социальной сети Telegram, где незаконно распространял видеозаписи международных террористических группировок "Братья мусульмане" и "Узбекистан - исламское движение". В декабре того же года уроженец Туркестанской области через социальные сети "WhatsApp" и "Facebook" неоднократно публиковал видеозаписи экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир".

Государственные обвинители в ходе судебного разбирательства убедительно доказали вину подсудимых, требуя назначить наказание в виде лишения свободы. В результате оба виновных, занимавшихся пропагандой терроризма, были приговорены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговоры вступили в законную силу.

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