Двоих казахстанцев осудили в Астане за поставки наркотиков из США

Департамент АФМ по Астане выявил факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. "Товар" приходил в Казахстан под видом почтовых посылок с товарами народного потребления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Так, при проведении осмотра с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено и изъято наркотическое вещество "гашиш" общим весом около 1 кг. Вместе с тем, результаты мониторинга, проведенного в ходе досудебного расследования, показали наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО "Казпочта" на имя тех же получателей. В посылке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество – тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр. При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы и весы", - говорится в сообщении АФМ.

Решением суда двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

В целом, с начала текущего года АФМ зарегистрировано 116 уголовных дела по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъяты 57.3 кг наркотических средств.

Кроме того, изъято 1,7 кг психотропных веществ, анаболики (ядовитое вещество) – 206 тыс. шт. и глазные капли "Тропикамид" – 1 680 шт.

"Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется", - отметил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.

Ранее сообщалось, что за наркотики в конфетах казахстанке грозит до 10 лет лишения свободы.