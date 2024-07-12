Двоих детей вытащили из окна горящего дома в ВКО

В селе Самарское Самарского района в частном жилом доме, где находились несовершеннолетние дети, произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, жертв и пострадавших нет.

"Благодаря слаженным действиям и.о. начальника ОЧС Данияра Бакиргалова и водителя ПЧ-32 Айбека Садық через окно спасены двое детей 2011 и 2021 г.р", - говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидирован.