Двоих детей унесло течением в Кызылординской области
Сегодня, 19:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:44Сегодня, 19:44
131Фото: МЧС
Силами МЧС в Кызылординской области спасены двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
“Отплыв далеко от берега озера Камбаш, из-за повышения ветра дети 2012 и 2017 г.р. не смогли добраться обратно”, - говорится в сообщении.
На помощь пришли Кызылординские спасатели, которые доставили унесенных обратно на берег.
Самое читаемое
- Дело Бишимбаева: адвокат Газымжанов снова получает замечания
- Вернуть дело Бишимбаева на стадию главного судебного разбирательства просят адвокаты
- Упала, потеряла сознание, очнулась рядом с насильником - шокирующий случай в Алматы
- Лидеры 16 стран приедут в Астану: чего ожидать от саммита ШОС 2024
- Девушка упала с многоэтажки и разбилась насмерть в Алматы