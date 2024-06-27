Двоих детей унесло течением в Кызылординской области

Силами МЧС в Кызылординской области спасены двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

“Отплыв далеко от берега озера Камбаш, из-за повышения ветра дети 2012 и 2017 г.р. не смогли добраться обратно”, - говорится в сообщении.

На помощь пришли Кызылординские спасатели, которые доставили унесенных обратно на берег.