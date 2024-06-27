  • 27 Июня, 21:01
  • BAIGENEWS

Двоих детей унесло течением в Кызылординской области

Сегодня, 19:44
АВТОР
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МЧС Сегодня, 19:44
Сегодня, 19:44
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Фото: МЧС

Силами МЧС в Кызылординской области спасены двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

“Отплыв далеко от берега озера Камбаш, из-за повышения ветра дети 2012 и 2017 г.р. не смогли добраться обратно”, - говорится в сообщении.

На помощь пришли Кызылординские спасатели, которые доставили унесенных обратно на берег.

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