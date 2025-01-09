В Семее на пульт дежурного центра планирования и оперативного управления области Абай поступило сообщение, что в мкр Карагайлы малолетние дети остались одни заблокированными в квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС РК.

"По прибытию спасатели с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери. В квартире находились дети 2013, 2019 и 2022 г.р. К счастью, они не пострадали", - говорится в информации ведомства.

Родители детей поблагодарили спасателей.

При чрезвычайной ситуации следует сообщать об этом по номеру 112.

Напомним, ранее рыбаков спасли в Акмолинской области.