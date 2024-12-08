Двоих детей спасли из выгребной ямы в Алматинской области
Сначала туда угодил годовалый малыш, а потом его спасти попыталась восьмилетняя сестра.
Сегодня, 17:56
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Сегодня, 17:56Сегодня, 17:56
48Фото: ortcom.kz
В Алматинской области сотрудники МЧС спасли двух детей из выгребной ямы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В селе Шонжы Уйгурского района спасатели провели необычную спасательную операцию. На территории частного жилого дома готовалый малыш упал в двухметровую выгребную яму. Восьмилетняя сестра поспешила на помощь к брату, но, спустившись в яму, не смогла оттуда выбраться. На помощь спасателей позвали родители", — рассказали в МЧС.
Пожарные, оперативно прибыв к месту вызова, с помощью верёвки извлекли детей. Они не пострадали.
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