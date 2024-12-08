В Алматинской области сотрудники МЧС спасли двух детей из выгребной ямы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В селе Шонжы Уйгурского района спасатели провели необычную спасательную операцию. На территории частного жилого дома готовалый малыш упал в двухметровую выгребную яму. Восьмилетняя сестра поспешила на помощь к брату, но, спустившись в яму, не смогла оттуда выбраться. На помощь спасателей позвали родители", — рассказали в МЧС.

Пожарные, оперативно прибыв к месту вызова, с помощью верёвки извлекли детей. Они не пострадали.