В Алматинской области спасатели ночью разыскали в горах и спасли двух детей, которые пропали накануне вечером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Мальчик и девочка, играя без присмотра, ушли слишком далеко от дома и оказались в горной местности.

Инцидент произошёл в Талгаре. По информации МЧС, родители заметили исчезновение сына и дочери вечером 30 апреля. Самостоятельные поиски не дали результата, и семья обратилась за помощью по номеру 112.

"На место оперативно выдвинулись спасатели, полиция, местные жители и родственники. К работе были привлечены два кинологических расчета и беспилотник. Несмотря на темное время суток, поиски не прекращались ни на минуту. Первыми нашли младшего — мальчика 2020 года рождения. Его обнаружили ночью в горах примерно в трёх километрах от дома. Поисковая операция продолжалась, и уже рано утром нашли и его старшую сестру, 2015 года рождения. Она находилась в десяти километрах от дома, также в горной местности", — сообщили в МЧС.

После осмотра медиками детей передали родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В МЧС напоминают: важно не оставлять детей без присмотра, особенно если поблизости находятся горы или труднодоступные участки.