Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

В селе Амангельды Талгарского района трёхлетний мальчик упал в выгребную яму, а десятилетняя девочка с помощью отца попыталась спасти брата и сама осталась внутри, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области, трагедия едва не произошла 28 июля в 18:45.

"В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Амангельды ребёнок упал в туалет. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ДЧС. Расстояние от пожарной части 8 километров. Выяснилось, что мальчик 2020 года рождения упал в туалет и отец, чтобы спасти его, с помощью веревки, спустил в выгребную яму дочь 2013 года рождения, но самостоятельно не смог поднять двоих детей", — рассказали спасатели.

Трое сотрудников с помощью спецтехники подняли детей из выгребной ямы. Операция по спасению завершилась уже в 18:54. Бригада скорой помощи показала детям первую медицинскую помощь.