На пульт "112" поступило сообщение о том, что два человека вчера утром выехали на автомобиле из п. Кызылжар (область Ұлытау) в южном направлении местности "Бетпак дала" за скотом и пропали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Поисковой группой через 9 часов поиска двое пропавших найдены на участке Суркенгир.

"Оказалось что они на машине застряли в грязевой массе. Спасатели отбуксировали из грязевой массы автомобиль и сопроводили из до п. Кызылжар", - говорится в сообщении.

В медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, ранее 11 человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области.