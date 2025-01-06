Двоих человек спасли сотрудники МЧС в области Ұлытау
Поиски заняли 9 часов.
Сегодня, 18:23
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Сегодня, 18:23Сегодня, 18:23
129Фото: МЧС РК
На пульт "112" поступило сообщение о том, что два человека вчера утром выехали на автомобиле из п. Кызылжар (область Ұлытау) в южном направлении местности "Бетпак дала" за скотом и пропали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Поисковой группой через 9 часов поиска двое пропавших найдены на участке Суркенгир.
"Оказалось что они на машине застряли в грязевой массе. Спасатели отбуксировали из грязевой массы автомобиль и сопроводили из до п. Кызылжар", - говорится в сообщении.
В медицинской помощи они не нуждались.
Напомним, ранее 11 человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области.
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