Двоих астанчан осудили за незаконный обмен криптовалюты

Агентство по финансовому мониторингу по Астане сообщило о завершении досудебного расследования по факту незаконного предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что двое мужчин незаконно обменивали криптовалюту на наличные денежные средства. Себе они оставляли от 1,5 до 2,5% от суммы, поэтому их доход имел особо крупные размеры. Оборот от деятельности составил 15 миллиардов тенге.

"В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тысяч долларов и почти семь миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

Сообщается также, что суд приговорил одного из них к трём годам лишения свободы, а второго – к 2,5 годам. У обоих осуждённых конфисковано имущество.