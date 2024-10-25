Двоих акимов Уральска оштрафовали. Это бывший градоначальник Миржан Сатканов и нынешний Мурат Байменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, 15 жителям Уральска в городском акимате отказались выделить земельные участки в садовых товариществах. Они не согласились с таким решением и оспорили его в суде, направив два иска.

Суд установил, что участки находятся в черте города, а отсутствие чётких границ не мешает получить их в собственность. При этом истцы в составе садоводческих товариществ несли и несут бремя содержания участков, оплачивают членские взносы.

Поэтому исковые требования семи истцов удовлетворены в полном объёме, а постановления акимата в их части признаны незаконными. Суд обязал акимат в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в силу восстановить нарушенные права истцов и предоставить им участки.

Во втором деле истцы добивались оформления участков, которыми они уже временно владеют и имеют на них строения. Суд удовлетворил их требования и обязал акимат пересмотреть заявления.

Оба решения суда вступили в законную силу, однако акимат не исполнил их. Поэтому суд взыскал с акимата по 369 тысяч тенге по каждому делу.

"Несмотря на это, акимат не исполнил решение суда по второму административному делу. Поэтому на акимат наложено повторное взыскание в сумме 221 тысячи тенге", – говорится в сообщении.

Определения суда не вступили в законную силу.