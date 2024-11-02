Двое жителей Алматинской области самостоятельно попытались потушить пожар и получили ожоги

В Алматинской области загорелся мебельный цех, в результате пожара пострадали двое мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сообщение о возгорании в здании производственного цеха по изготовлению мебели расположенном между селами Абай и Райымбек Карасайского района поступило на пульт диспетчера Алматинской области. По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой перехода огня на рядом стоящее здание автомойки. Несмотря на большую пожарную нагрузку, обусловленную многочисленными легковоспламеняющимися материалами и сильное задымление сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 231 квадратный метро без дальнейшего распространения", — говорится в сообщении.

На месте происшествия медики оказали помощь двум мужчинам, которые получили ожоги рук лёгкой степени. Как выяснилось, мужчины пытались самостоятельно потушить огонь до приезда пожарных. В госпитализации пострадавшие не нуждались.