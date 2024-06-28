  • 28 Июня, 19:53
  • BAIGENEWS

Двое юных чабанов потерялись в горах в Туркестанской области

Сегодня, 18:52
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
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Фото: polisia.kz

Двое несовершеннолетних ушли в горы искать скот и не смогли найти дорогу домой. Почти двое суток их искали с помощью вертолета, передаёт BaigeNews.kz

В полицию Созакского района поступило сообщение о двух пропавших 16-летних ребятах. Утром 26 июня они выехали в горы на мотоцикле на поиски табуна из 11 лошадей и семи жеребят и не вернулись.

В поисках задействовали весь личный состав районного отдела полиции, спасателей, более 30 волонтёров, четырёх кинологов со служебными собаками, а также дроны и вертолёт. 

28 июня с помощью вертолёта подростков нашли и вернули домой. Они заблудились в горах и ушли на 30-35 километров.

Здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. С ребятами и их родителями провели профилактическую беседу.

 

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