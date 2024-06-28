Двое юных чабанов потерялись в горах в Туркестанской области

Двое несовершеннолетних ушли в горы искать скот и не смогли найти дорогу домой. Почти двое суток их искали с помощью вертолета, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию Созакского района поступило сообщение о двух пропавших 16-летних ребятах. Утром 26 июня они выехали в горы на мотоцикле на поиски табуна из 11 лошадей и семи жеребят и не вернулись.

В поисках задействовали весь личный состав районного отдела полиции, спасателей, более 30 волонтёров, четырёх кинологов со служебными собаками, а также дроны и вертолёт.

28 июня с помощью вертолёта подростков нашли и вернули домой. Они заблудились в горах и ушли на 30-35 километров.

Здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. С ребятами и их родителями провели профилактическую беседу.